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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة متهم لمحكمة الجنح في تزوير المحررات الرسمية بعين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة عين شمس، بإحالة  متهم لمحكمة الجنح لتزويره محررات رسمية في منطقة عين شمس .

ونجحت قوات الأمن في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، حيث  أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل – له معلومات جنائية  مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات ،تم ضبطه، وبحوزته  خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) وإعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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