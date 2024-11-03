إحالة متهم لمحكمة الجنح في تزوير المحررات الرسمية بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بإحالة متهم لمحكمة الجنح لتزويره محررات رسمية في منطقة عين شمس .

ونجحت قوات الأمن في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل – له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات ،تم ضبطه، وبحوزته خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) وإعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.