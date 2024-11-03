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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مديرة صندوق النقد الدولى: جئت لأقدم تقديرى واحترامى للرئيس السيسي والمصريين

كريستينا جورجييفا
كريستينا جورجييفا
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قالت كريستينا جورجييفا، إنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى، موضحة أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، وومضر التزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى قد أوضحت فى تصريحات لها من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

 

مدير عام صندوق النقد الدولي رئيس عبد الفتاح السيسى صندوق النقد الدولي