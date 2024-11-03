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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. لوكاكو يقود نابولى لمواجهة أتلانتا

نابولى
نابولى
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أعلن أنطونيو كونتي المدير الفنى لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلانتا، وذلك بعد قليل على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق نابولى كالتالى:
حراسة المرمى : أليكس ميريت.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو، ماتياس اوليفيرا.
خط الوسط: سكوت مكتوميناي، أندري زامبو أنغويسا، بيلي جيلمور.
خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، خفيشا كفاراتسخيليا، روميلو لوكاكو.
ويحتل فريق نابولى صدارة ترتيب الدورى الإيطالى لكرة القدم برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق أتلانتا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

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