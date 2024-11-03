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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأربعاء.. ضعف المياه عن مدينة إهناسيا وانقطاعها عن قرى البديني ومنهرو ببني سويف

تعبيرية
تعبيرية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر ضعف المياه عن مدينة اهناسيا وانقطاعها عن قرى البديني ومنهرو يوم الأربعاء المقبل 6  نوفمبر الجاري، اعتباراً من الساعة  8 صباحا حتى  10مساء، وذلك بسبب القيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان  الأرضي لمحطة مياه البديني فرع اهناسيا   

وتقدمت الشركة باعتذارها عن ضعف وقطع الخدمة خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

أعمال تطهير الأربعاء المقبل بني سويف شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مدينة اهناسيا ضعف المياه