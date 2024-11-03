محافظ دمياط يستقبل وكيل التعليم الجديد

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الأحد، بمكتبه ، بياسر محمود عمارة الذى تم تكليفه بوظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط على خلفية حركة التنقلات التى أصدرها الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة.

وأكد محافظ دمياط تقديره للتعليم واهتمام المحافظة البالغ بهذا الملف ، مؤكدًا عزمها المستمر على وضع حلول للتحديات المطروحة على الساحة والتى تواجه المنظومة التعليمية وتوفير الحد الأقصى من متطلبات المنظومة، مما يساهم فى الإرتقاء بها ، وأشار " المحافظ " إلى أن دمياط تمتلك مقومات هائلة وبنية تحتية متميزة بجميع مراحل التعليم العام وأيضًا التعليم الفنى ، الأمر الذى يساهم فى جعلها ، تجربة رائدة فى تطوير المنظومة بشكل يتواكب مع رؤية الدولة واستراتجيتها.

وأوضح الدكتور أيمن الشهابى أن الفترة الماضية شهدت جهود كبيرة فى تلافى صور متعددة من المعوقات ، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لأى جهود فى سبيل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث وجه باستكمال كافة المخططات التى تم إعدادها خلال الفترة الماضية لتحقيق الأهداف الرامية نحو تطوير التعليم، و أكد أيضًا إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية للطلاب ومنع العقاب البدنى ، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، وكذلك التأكيد على أن المعلم هو القدوة ، هام جدا فى طريق التطوير ، مؤكدًا على رعاية متطلبات المعلمين وتنفيذها بدون اخلال بالصالح للعام للمنظومة والطلاب.

من جانبها، أكدت المهندسة شيماء الصديق أهمية العمل وفقًا لتلك الرؤى والمحاور ، تحقيقاً لرؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم العام والفنى ، و تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الامكانيات المتاحة بالمحافظة، وتوفير مناخ ملائم للطلاب خلال اليوم الدراسى، و التأكيد على انتظام سير اليوم الدراسى بجميع المدارس .

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظة دمياط تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي، تعمل بشكل جاد بهذا الملف ، لتطوير المنظومة بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة المصرية ، و الخروج بتجربة رائدة بهذا القطاع ، حيث أوضح الدكتور عمرو حنفى دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود ، و الاهتمام بشكل خاص بالطالب ليس فقط من الناحية التعليمية وإنما أيضًا النفسية والسلوكية ، لإعداد جيل قوى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم الجديد على بذل أقصى الجهود نحو تنفيذ محاور هذه الرؤية د لافتاً إلى أنه لديه خبرات متعددة لعمله سنوات طويلة بهذا القطاع ، وخبرته الخاصة بقطاع الصحة النفسية ، وأشار إلى أنه سيتم دراسة كافة الموضوعات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لاستكمال العمل بها ، وأيضًا طرح مقترحات جديدة بالمنظومة وعرضها على محافظ دمياط لمناقشتها وبحث إمكانية التنفيذ.