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الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق برنامج جديد بجمعية التدريب المهني بشمال سيناء

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بدأ اليوم البرنامج التدريبي بجمعية التدريب المهنى لتدريب ٤٠ متدرب على مهنة نجارة الباب والشباك لتصنيع ٥٠٠ باب وشباك لصالح المنازل بقرى رفح والشيخ زويد .

وسيتم تطوير ورشة النجارة  بجمعية التدريب المهني والأسر المنتجة بتوريد عدد أربعة مكانيات جديدة بقيمة 300الف جنيه ويقدر المشروع  بقيمة اثنين ونصف مليون
جنيه.

يأتي ذلك في إطار المشاركه المجتمعية لقطاع البترول بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية حمدي عباس و ليلي مرتجي نائب رئيس مجلس الإدارة و سامية محمد آمين الصندوق ولفيف من  الاعضاء حسن أبو درب و مجدي محمد ويسري الغالي وأيمن عويضة وعدد المدربين الفنيين المتخصصين في صناعة الباب والشباك.

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شمال سيناء الشيخ زويد