انطلاق برنامج جديد بجمعية التدريب المهني بشمال سيناء

بدأ اليوم البرنامج التدريبي بجمعية التدريب المهنى لتدريب ٤٠ متدرب على مهنة نجارة الباب والشباك لتصنيع ٥٠٠ باب وشباك لصالح المنازل بقرى رفح والشيخ زويد .

وسيتم تطوير ورشة النجارة بجمعية التدريب المهني والأسر المنتجة بتوريد عدد أربعة مكانيات جديدة بقيمة 300الف جنيه ويقدر المشروع بقيمة اثنين ونصف مليون

جنيه.

يأتي ذلك في إطار المشاركه المجتمعية لقطاع البترول بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية حمدي عباس و ليلي مرتجي نائب رئيس مجلس الإدارة و سامية محمد آمين الصندوق ولفيف من الاعضاء حسن أبو درب و مجدي محمد ويسري الغالي وأيمن عويضة وعدد المدربين الفنيين المتخصصين في صناعة الباب والشباك.

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