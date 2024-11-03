السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بالمنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، تاجر مخدرات مقيم بمركز العدوه، بالسجن المشدد 6 سنوات، والغرامة 10 آلاف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية، لقيامه بحيازة المخدرات والاتجار بها فيما أصدرت المحكمة، أحكاما بالبراءة لعدد 14 شخصا آخرين من الاتهامات الموجة إليهم، بحيازة المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل، وأصدرت احكامها ما بين السجن المشدد والبراءة .

من جانبه، أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين جميعا إلى المحاكمة الجنائية، لأتهامهم في قضايا متنوعة ما بعض حيازة المخدرات والاسلحة النارية الغير مرخصة .