التعليم العالي تدعم جامعة سوهاج بعدد 3560 جهاز كمبيوتر

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إنه تم استلام 3560 جهاز حاسب الي كدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بتكلفة 113 مليون جنيه تمهيداً لافتتاح مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة الجدبدة، لبناء منظومة تقنية تخدم الطلاب، الي جانب رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية و تأهيل الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية.

ووجه رئيس الجامعة آلشكر والتقدير للدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي لدعمه مطالب الجامعة و ما تبذله الوزارة من جهود لدعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعة لتتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة.

وأكد النعماني علي ان الجامعة بصدد افتتاح مركز الاختبارات الالكترونية بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، مضيفا انه جاري تركيب أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، وأجهزة الخوادم، الي جانب توفير خطوط الربط بكابلات الفايبر وزيادة سرعة شبكة الإنترنت لدعم التطبيقات الرقمية المختلفة والمُتزايدة.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة الجديدة بلغت تكلفته الاجمالية ١٥٠ مليون جنيه، بسعه اجمالية حوالي ٥٠٠٠ طالب وطالبة في الامتحان الواحد، مضيفاً ان المركز ايضاً مزود بغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي، وكبائن الامتحانات المخصصة للطلاب.