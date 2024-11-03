«المستشفيات التعليمية» تشارك في الدورة التدريبية الدولية لمناظير الموجات فوق الصوتية«EUS»

شاركت وحدة مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى أحمد ماهر التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالدورة التدريبية الثانية لمناظير الموجات فوق الصوتيه EUS التابعة لمنظمة مناظير الجهاز الهضمي العالمية World Endoscopy Organization WEO, WISE WEO International School of EUS

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية GOTHI ومؤسس الوحدة، وبرئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى القاضي ، مدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمي، والأستاذ الدكتور محمد شعبان محفوظ رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

تمت الدورة تحت إشراف البروفيسور العالمى دونج وان سيو ، مؤسس برنامج التدريب في منظمة المناظير العالمية، والدكتور حسين عكاشه، والدكتور السيد غنيم، والدكتور معاذ الشاعر، والدكاور خالد رجب.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي تعد من الوحدات الرائدة فى هذا المجال، وتسعى دوما لتقديم أحدث الخدمات الطبية والتشخيصية عن طريق توفير أحدث الأجهزة والمناظير، وتطبيق أحدث الأساليب والبروتوكولات العالمية، لذا تحرص الهيئة دوماً على توفير الخدمات البحثية والتدريبية لشباب الأطباء لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة مستدامة للمريض المصري و العربي.

وأفاد عبدالغفار ، بأن هذه الدورة تناولت تدريب الأطباء المشاركين على تشخيص وعلاج حالات أورام البنكرياس والقنوات المرارية و أورام الجهاز الهضمي والتى يصعب تشخيصها بالوسائل التشخيصية المعتادة، حيث تم تدريب 15 طبيب من مصر والأردن ولبنان والمغرب والسعودية والجزائر والعراق، وشارك فى تدريبهم فريق عمل مناظير الموجات الصوتية بالوحدة وهم الدكتور أحمد هيبة، والدكتور محمد زكريا، والدكتور هشام الوكيل، والدكتور مصطفى شحاته، والدكتور شريف حجاب، والدكتور أحمد نصر بخيت، والدكتور محمد شريف نجيب.

IMG-20241103-WA0014

IMG-20241103-WA0012

IMG-20241103-WA0011

IMG-20241103-WA0010

IMG-20241103-WA0009

IMG-20241103-WA0008