أوكرانيا: قتيل و10 جرحى في هجمات روسية على خيرسون الليلة الماضية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين اليوم /الأحد/، أن شخصًا لقى مصرعه، بينما أُصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.



وذكر بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن الجيش الروسي استهدف 17 بلدة تابعة للإقليم في أخر 24 ساعة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين، بينهم ثلاثة أطفال.

وأضاف أن الروس استهدفوا بلدات زيلينيفكا وإنجينيرن وأنتونيفكا وسادوف وبريدنيبروفسكه ودنيبروفسكه وبيلوزيركا وستانيسلاف وكيزوميس وتومينا بالكا وميكيلسكه ونوفودميتريفكا وبيريسلاف وهافريليفكا وتومارين وكروبيتسيا وخيرسون، في حين تم قصف العديد من المؤسسات التعليمية ومكتبة وكنيسة ومكتب بريد ومتاجر.