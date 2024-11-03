المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين باستعراض القوة في المنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد، حكما، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين «أبناء عمومة» مقيمين بمركز العدوه، شمال محافظة المنيا وألزمتهم المصارف الجنائية، لقيامهم باستعراض القوه، والتعدي على جارهم، بسبب خلافات الجيرة بإحدى قري مركز العدوة.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صادق واصدرت حكما بمعاقبة كلا من «ا ش »، حضوريا، و«م ع »، و«ا ع »، و«ع م »، غيابيا، مقيمين بمركز العدوه، بالسجن المشدد 5 سنوات، والزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوه.

وترجع أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقي مدير أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع مشادة كلامية تطورت إلى قيام أفراد باستعراض القوة على جارهم بإحدى قري مركز العدوة.

وانتقلت الاجهزة الامنية إلى موقع البلاغ، وتم القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة العامة للتحقيق .