الانتخابات الأمريكية 2024.. رئيس الأرجنتين يتوقع فوز ترامب

أعرب خافيير مايلى، رئيس الأرجنتين المعروف بلقب "ترامب الأرجنتين"، عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، سيفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل. وأعرب عن رغبته في أن تصبح الأرجنتين المتحدث الرسمي باسم أمريكا اللاتينية أمام الولايات المتحدة.

في تصريحات لصحيفة "البيريوديكو" الإسبانية، وصف مايلى ترامب بأنه "رجل عظيم"، مؤكدًا على تفاؤله بشأن فوزه في الانتخابات.

جاءت تعليقات مايلى هذه بعد الجدل الذي أثاره الأسبوع الماضي عندما أقال وزيرة خارجيته، ديانا موندينو، عقب تصويتها في الأمم المتحدة ضد الحظر الأمريكي المفروض على كوبا. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية، مانويل أدروني، عبر منصة "X" عن تعيين خيراردو فيرثين، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، وزيرًا جديدًا للخارجية. وجاء هذا التغيير بعد أن تبنت الأمم المتحدة قرارًا ضد الحظر الأمريكي على كوبا، حيث صوتت الأرجنتين ضد الحظر.

يُعتبر خيراردو فيرثين شخصية بارزة في الأرجنتين، حيث كان رجل أعمال ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وترأس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية من عام 2009 إلى 2021 قبل أن يُعين سفيرًا للأرجنتين لدى الولايات المتحدة.

ومنذ توليه الرئاسة في ديسمبر 2023، قام مايلى بتغيير السياسة الخارجية لبلاده لتتوافق أكثر مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. يذكر أن مايلى قد التقى بترامب في فبراير الماضي، حيث قال له: "في المرة القادمة التي أراك فيها، ستكون رئيسًا"، خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر العمل السياسي بأمريكا. كما عبر عن سعادته بلقاء ترامب وأكد له أن ما يقوم به هو عمل عظيم، معربًا عن أمله في فوز ترامب مجددًا.