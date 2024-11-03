وكيل زراعة البحيرة يجتمع بالعاملين بإدارة وادى النطرون.. صور

أجري الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، زيارة ميدانية للإدارة الزراعية في وادي النطرون، برفقة المهندس سعد مصطفى عمار، مدير عام المكافحة.

وتفقد وكيل الوزارة، جميع أقسام الإدارة، وكان في استقبالهم المهندس صبحى اللوندى، مدير الإدارة الزراعية.

وعقد اجتماع مع فريق العمل بالإدارة الزراعية، حيث تم التركيز على سماع احتياجات ومشاكل الموظفين والعمل على حلها على الفور.

وأكد الدكتور حسنى عطية عزام على أهمية التعاون والعمل الجماعي في قطاع الزراعة، كونه يعتبر من القطاعات الحيوية في مصر، مشددًا على ضرورة دعم وتعزيز الجهود من أجل نجاح العمل الزراعي بالكامل في محافظة البحيرة.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور حسنى عزام بالاهتمام الخاص بحماية الأراضي الزراعية، وتنفيذ القوانين بحزم ضد أي مخالفات تتعلق بالتعدي على هذه الأراضي، مشددًا على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على الأملاك العامة وتنفيذ القانون بشكل صارم وفعّال.