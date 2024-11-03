في أحدث استطلاعات: هاريس تتقدم في أربع من الولايات السبع المتأرجحة

أظهِرت أحدث استطلاعات الرأي في الولايات الأمريكية المتأرجحة تقدم المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس في أربع من تلك الولايات السبع وهي (نيفادا وجورجيا وميشيجان وويسكونسن)، بينما يتقدم منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في أريزونا وكارولينا الشمالية، ويتعادل المرشحان في بنسلفانيا، قبيل يوم الانتخابات الرئاسية المرتقب بعد غد /الثلاثاء/.



وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن السباق بين هاريس وترامب لا يزال متقاربًا، إذ تبدو فرص الفوز في الولايات السبع المتأرجحة متساوية.. ومع ذلك، ثمة مكاسب صغيرة يحققها كلا المرشحين في استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة قبل الخامس من نوفمبر.

ففي ولاية نيفادا، تقدمت هاريس بنقطتين بين 721 ناخبًا محتملًا من الولاية شاركوا في الاستطلاع، حيث حصلت على نسبة 49% مقارنة 47% لترامب، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "داتا فور بروجريس" للبحوث والاستطلاعات في الفترة بين 25 و31 أكتوبر، بهامش خطأ زائد أو ناقص 4 نقاط مئوية.

أما متوسط استطلاعات الرأي لموقع "538"، فتظهر أن السباق أكثر تقاربًا في نيفادا، حيث يتقدم ترامب على هاريس بنسبة 0.4 نقطة.. وتأخذ متوسطات استطلاعات الرأي في الحسبان أكثر من استطلاع وليس استطلاع واحد فقط.. ووفقًا لهذه البيانات، حصل ترامب على تأييد 47.7% مقابل 47.3% لهاريس حتى ظهر أمس /السبت/.

وفي ولاية جورجيا، تقدمت هاريس بنقطة واحدة، وفقًا لاستطلاع "داتا فور بروجريس".. فمن بين 972 ناخبًا محتملًا شملهم الاستطلاع، قال 49% إنهم سيصوتون لهاريس بينما قال 48% إنهم سيصوتون لترامب، وهامش الخطأ هو زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.

وفي الوقت نفسه، أظهر متوسط الاستطلاعات تقدم ترامب بفارق 1.5 نقطة على هاريس في الولاية (48.6% إلى 47.1%) حتى ظهر السبت.

وفي ولاية ميشيجان، تقدمت هاريس بفارق 4 نقاط على ترامب في استطلاع جامعة ماساتشوستس لويل/يوجوف في الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر. فمن بين 600 ناخب محتمل في ميشيجان شملهم الاستطلاع، أيد 49% هاريس وأيد 45% ترامب. وهامش الخطأ في الاستطلاع هو زائد أو ناقص 4.49 نقطة مئوية.

أما متوسط الاستطلاعات فيظهر تقدم نائبة الرئيس على ترامب، وإن كان بهامش أصغر، حتى بعد ظهر يوم السبت.. وتتقدم على ترامب بفارق 1.1 نقطة (48% مقابل 46.9%).

وفي ولاية ويسكونسن، تتقدم هاريس على ترامب بفارق 1.8 نقطة، وفقًا لاستطلاع تطبيق "أكتي فوت" في الفترة 10 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، ومن بين 400 ناخب محتمل تم استطلاع آرائهم، أيد 50.9% هاريس وأيد 49.1 % ترامب، بهامش خطأ 4.9%.

وتتقدم نائبة الرئيس أيضًا على ترامب في متوسطات استطلاعات الرأي 538، لكن الفارق لا يتجاوز 0.8 نقطة (48.2% إلى 47.4%) حتى ظهر السبت.

وفي ولاية أريزونا، تقدم ترامب على هاريس وفق استطلاع "داتا فور بروجريس" لآراء 1079 ناخبًا محتملًا من الولاية.. وحصل الرئيس السابق على 48% مقابل 47% لهاريس، وهامش الخطأ هو زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.

وفي متوسط نتائج الاستطلاعات، يتقدم ترامب بفارق 2.1 نقطة على هاريس في أريزونا (48.8% إلى 46.7%)، حتى ظهر يوم السبت.

وفي ولاية كارولينا الشمالية، يتقدم ترامب أيضًا في جامعة ماساتشوستس لويل/يوجوف. فمن بين 650 ناخبًا محتملًا شملهم الاستطلاع في الولاية، قال 47% إنهم سيصوتون لترامب بينما قال 45% إنهم سيصوتون لهاريس. وهامش الخطأ في الاستطلاع هو زائد أو ناقص 4.2 نقطة.

وبالنظر إلى متوسط ​​استطلاعات الرأي، يتقدم ترامب بواقع 1.3 نقطة على هاريس (48.4% مقابل 47.1%) حتى ظهر يوم السبت.

أما ولاية بنسلفانيا فتشهد سباقًا متقاربًا للغاية بين هاريس وترامب مثل نيفادا، إذ تشير بيانات التقدم إلى أن هاريس متقدمة على ترامب بنقطتين بين 908 ناخبين محتملين (50% مقابل 48%)، وهامش الخطأ في الاستطلاع هو زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.

ويكاد المرشحان يتعادلان في استطلاع آخر هو استطلاع جامعة ماساتشوستس لويل/يوجوف تعادلًا تقريبًا بين المرشحين، حيث حصلت هاريس على 48% وحصل ترامب على 47%. وشمل استطلاع الولاية 800 ناخب محتمل بهامش خطأ زائد أو ناقص 3.73 نقطة مئوية.

وفي استطلاع ثالث هو استطلاع يو إس إيه توداي/ جامعة سافولك، يتعادل المرشحان بالفعل بنسبة 49% من الأصوات لكل منهما.. أُجري الاستطلاع في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، وشمل 500 ناخب محتمل في بنسلفانيا بهامش خطأ 4.4 نقطة مئوية.

