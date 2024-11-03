إطلاق 20 صاروخًا من لبنان تجاه جنوب الجولان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل،اليوم الأحد، بإطلاق نحو 20 صاروخًا من لبنان تجاه جنوب الجولان، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال أنه تم إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، من لبنان، مضيفًا أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، بينما سقطت الصواريخ الأخرى على أرض مفتوحة، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أي إصابات.

وفي سياق متصل،أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مجددًا أوامر إخلاء لسكان في منطقتي بعلبك ودورس جنوب لبنان.

في غضون ذلك، قال جيش الاحتلال، إن مايكل كوريلا، قائد القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي، زار بطارية الدفاع الجوي الأمريكية التي نُشرت في إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن رئيس الأركان وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا الاستعدادات المشتركة لمواجهة التهديدات.

وفي حين تتواصل المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، يستمر القصف الذي وسعه جيش الاحتلال، منذ 23 سبتمبر الماضي، ليشمل جميع أنحاء لبنان بما فيها العاصمة بيروت، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.