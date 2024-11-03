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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بزاوية صلاة بموقف عبد المنعم رياض

الحمايه المدنيه
الحمايه المدنيه
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب بزاوية صلاة صغيرة داخل موقف سيرفيس ومركبات هيئة النقل العام بعبد المنعم رياض، دون إصابات أو خسائر  فى السيارات.
كانت غرفة العمليات والمتابعة المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق محدود بموكيت زاوية صغيرة خصصها سائقو الموقف للصلاة نتيجة ماس كهربائى وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق المحدود دون إصابات أو وفيات.

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