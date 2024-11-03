البورصة تواصل ارتفاعها منتصف تعاملات اليوم الأحد

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.83%، ليصل إلى مستوى 30,913.74 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.8%، وصولًا إلى مستوى 3,193.36 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.27%، وصولًا إلى 8,131.15 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.15%، ليصل إلى مستوى 11,354.38 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.73%، ليصل إلى مستوى 38,303.03 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.86%، مسجلًا 13,570.25 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 1.38%، وصولًا إلى 6,653.19 نقطة.