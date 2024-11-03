أحمد سليمان يحضر مباراة الزمالك والشمس الودية

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة على متابعة مباراة الفريق الأبيض أمام الشمس الودية، المقامة على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد أحمد سليمان جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة للاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.