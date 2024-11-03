عودة الأمطار.. "الأرصاد" تحذر من عدم استقرار الطقس وتساقط أمطار متفاوتة الشدة.. خبراء يحذرون من الإصابة بنزلات البرد ويطالبون المواطنين بضرورة تقوية الجهاز المناعي

بدأ موسم الأمطار في التساقط، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية وغزيرة أحيانًا، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

سقوط الأمطار

وأوضحت الهيئة، أن طقس اليوم مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، متوقعة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح.

كما توقعت أيضًا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين، ووصلت درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 درجة والعظمى 26.

حركة الملاحة البحرية

ووفقا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن حركة الملاحة البحرية على البحر الابيض المتوسط مضطربة، والأمواج تتراوح بين 1,5 إلي 2,5 متر، أما عن حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر فهي معتدلة ،حيث يتراوح ارتفاع الامواج بين 1 الى 1,75 م

وبدورها، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الأيام تشهد تفاوت في قيم درجات الحرارة بين فترات الليل والنهار، مما يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت الدكتورة منار، أنه مع بداية شهر نوفمبر هناك انخفاضًا في قيم درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا وفي الساعات الأولى من كل صباح، ولكن نوفمبر سيشهد وجود تقلبات في درجات الحرارة بين فترات الليل والنهار.

وأوضحت، أن حالة الطقس تشهد وجود منخفض متعمق في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة خلال فترات المساء على القاهرة الكبرى.

تحذيرات من حالة الطقس

كما يرى الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن الطقس اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية وغزيرة أحيانًا، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وطالب "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، المواطنين بضرورة تقوية الجهاز المناعي، ومتابعة حالة الطقس يوميًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط.