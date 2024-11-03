محافظ الشرقية يُتابع سير انتظام العملية التعليمة بالقنايات.. صور

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة الشهيد ملازم أول حمادة فهمي مباشر الثانوية المشتركة التابعة لإدارة القنايات التعليمية ، للإطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

إطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين مع تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل الرسمية لضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس.

تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية لمتابعة الكثافة الطلابية داخل الفصول واطلع على سجل درجات أعمال السنه ، واستمع للشرح المقدم من معلمي المدرسة لمتابعة مدى تحصيل الطلاب والطالبات للمواد الدراسية المقدمة لهم ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بالحضور إلى المدرسة والتزود بالعلم والمعرفة والتحصيل العلمي لتحقيق التفوق والحصول على أعلى الدرجات.

أجرى المحافظ إختباراً للطالبات في مادة اللغة الإنجليزية للتعرف على مدى إستفادتهم من المواد الدراسية المقدمة لهم مطالباً بالجد والإجتهاد في تحصيل الدروس وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

توجه محافظ الشرقية لزيارة مدرسة القنايات الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة لمتابعة سير إنتظام اليوم الدراسي بها ، مطالباً مدير إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس ببذل مزيد من الجهد والعمل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية .

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة إنتظام اليوم الدراسي بمدرسة النصر رقم 2 الإبتدائية التابعة لإدارة القنايات التعليمية للتأكد من تواجد هيئة التدريس وانتظام الطلاب والطالبات في الفصول والإستماع إلى الحصص الدراسية .

تفقد المحافظ الفصول المدرسية واطلع على سجل التقييم الخاص بالطلاب والطالبات واستمع لشرح معلمي المدرسة ، مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم.

وفي نهاية جولته المفاجئة أكد محافظ الشرقية على ضرورة المتابعة المستمرة لإنتظام الطلاب والطالبات بالحضور لمدارسهم بمراحل التعليم المختلفة والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لإكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

رافق المحافظ محمد نعمه كٌجَك السكرتير العام المساعد ، ومحمد محمود رئيس مدينة القنايات ، ونجلاء الفحام مديرة إدارة القنايات التعليمية.

محافظ الشرقية يُتابع سير إنتظام العملية التعليمة بالقنايات

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