محافظ المنوفية يشهد استلام أول دفعة من معدات دعم منظومة المخلفات الصلبة

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، استلام الدفعة الأولى من المعدات والسيارات الجديدة الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة وتعزيز قطاع تحسين البيئة بالمحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، بإجمالي استثمارات تصل إلى 151 مليون جنية، بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والمهندس إبراهيم مرعي، العضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات.

قام المحافظ بتفقد المعدات الجديدة، والتي تتضمن 4 سيارات قلاب بسعة 20 طن وبرج كهرباء.

وتستهدف الخطة ضم 29 سيارة متنوعة، تشمل سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات قلاب بقدرات 50 طن و20 طن، إلى جانب معدات جديدة لدعم منظومة الحماية المدنية، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والشكل الحضاري للشوارع والميادين العامة بالمحافظة.

وأثناء الجولة، وجه محافظ المنوفية سائقي المعدات بضرورة الالتزام بالاستخدام الأمثل للمعدات والحفاظ عليها، مع إجراء الصيانة الدورية لضمان استدامة كفاءتها، مؤكدًا توزيع هذه المعدات وفق الخطة المعتمدة على المراكز والمدن الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن محافظة المنوفية تُعد من أوائل المحافظات التي بادرت بتوريد المعدات ضمن الخطة الاستثمارية، ما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ على التزامه بدعم قطاع تحسين البيئة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المعدات ستلعب دورًا هامًا في تصريف مياه الأمطار بالمناطق التي تتعرض للتجمعات المائية خلال موسم الشتاء، مما يساعد في تحقيق انسيابية المرور، بالإضافة إلى التدخل السريع في حالات الطوارئ والأزمات.

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