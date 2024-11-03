السعودية تسمح لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها بأداء العمرة

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أن الحصول على أي تأشيرة نظامية ، والوصول بها إلى أراضي المملكة يخول لك أداء مناسك العمرة ، وزيارة المسجد النبوي الشريف ، كما حثت وزارة الحج والعمرة على أنه لأداء مناسك العمرة لابد من تحميل تطبيق "نسك" والحصول على تصريح ، والحضور في الوقت والتاريخ المحددين لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف

وأختتم حنفي أن التأشيرات النظامية المسموح بها لأداء العمرة تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية ، وتأشيرة العبور ترانزيت ، وتأشيرة العمل ، وتأشيرة العمرة ، والتأشيرة السياحية الإلكترونية ، بشرط حصول المعتمر على التأمين الصحي الشامل الذي يشمل تغطية العلاج في حالة المرض والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز ، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها وغيرها من الأمور .