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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السعودية تسمح لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها بأداء العمرة

الحج والعمرة
الحج والعمرة
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قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أن الحصول على أي تأشيرة نظامية ، والوصول بها إلى أراضي المملكة يخول لك أداء مناسك العمرة ، وزيارة المسجد النبوي الشريف ، كما حثت وزارة الحج والعمرة على أنه لأداء مناسك العمرة لابد من تحميل تطبيق  "نسك" والحصول على تصريح ، والحضور في الوقت والتاريخ المحددين لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف

وأختتم حنفي أن التأشيرات النظامية المسموح بها لأداء العمرة تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية ، وتأشيرة العبور ترانزيت ، وتأشيرة العمل ، وتأشيرة العمرة ، والتأشيرة السياحية الإلكترونية ، بشرط حصول المعتمر على التأمين الصحي الشامل الذي يشمل تغطية العلاج في حالة المرض والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز ، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها وغيرها من الأمور .

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