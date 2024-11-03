محافظ المنوفية يفتتح فرع بنك قناة السويس الجديد بشبين الكوم

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وذلك على هامش افتتاح الفرع الجديد للبنك بشبين الكوم، بهدف تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء كل من محمد موسى، نائب المحافظ، والنائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب.

بعد الاستقبال، قام المحافظ والرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس بافتتاح المقر الجديد، في إطار خطة البنك للتوسع الجغرافي وتعزيز الخدمات المصرفية تماشياً مع توجهات الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما شاركت في الافتتاح هناء عقيلة، رئيس حي غرب شبين الكوم، إلى جانب عدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات.

وخلال جولة تفقدية داخل الفرع، هنأ المحافظ فريق العمل على افتتاح المقر، واستمع لشرح مفصل حول آليات العمل والخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، مشدداً على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم برامج التنمية من خلال تمويل المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، والتخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين من خلال خدمات بنكية متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وأشاد المحافظ بالدور الفعّال للبنوك الوطنية في دعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة البناء والتنمية.

من جانبه، أعرب عاكف المغربي عن شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على حسن الاستقبال، مثمناً جهوده في دعم التنمية بالمحافظة.

وأبدى سعادته بافتتاح الفرع الجديد للبنك، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في تعزيز مكانة البنك بالسوق المصري، واستثمار فرص النمو المتاحة وتقديم أحدث الحلول المصرفية لتلبية تطلعات العملاء واحتياجات القطاع المالي.

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