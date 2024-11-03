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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طبيبة توضح علامات اختلال التوازن الهرموني لدى النساء

تعبيرية
تعبيرية
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كشفت الدكتورة جايمي خبيرة الصحة النفسية في مستشفى سانت جون دي ديو عن علامات اختلال التوازن الهرموني التي تظهر غالبا لدى النساء وطريقة التعامل معها وفقا لما نشرته مجلة ميرور .

وتقول الطبيبة: تنتج الهرمونات عن جهاز الغدد الصماء وتطلق في مجرى الدم وعندما تكون مستوياتها مرتفعة أو منخفضة بشكل مفرط، يحدث الخلل وتلعب الهرمونات دورا حيويا في تنظيم العديد من العمليات في الجسم بما في ذلك الشهية والتمثيل الغذائي ودورات النوم والدورة الإنجابية والوظيفة الجنسية ودرجة حرارة الجسم والمزاج.

وتقول جايمي  أن انعدام التوازن الهرموني يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض غير المرغوب فيها مثل التعب وزيادة الوزن وحكة الجلد وانخفاض الحالة المزاجية أن هناك بعض العلامات التي قد تدل على وجود خلل هرمونية وهذا أمر يستدعي المعالجة.

وأشارت إلى أن أحد الأعراض الشائعة لخلل الهرمونات هو ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين وانخفاض هرمون البروجسترون فعندما تشعر المرأة بألم وتورم في الثديين قبل الدورة الشهرية أو تعاني من الانتفاخ فهذا يدل على ارتفاع هرمون الإستروجين كما قد تلاحظ صداعا أو مشاكل في النوم خلال الفترة السابقة للدورة الشهرية أما بالنسبة لانخفاض مستوى البروجسترون فقد تلاحظ المرأة بقع دم قرب فترة التبويض أو في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية ما يدل على نقص البروجسترون.

وأن علامات اختلال التوازن الهرموني تتمثل فى الاتى ( تقلبات المزاج- فترات الحيض الغزيرة أو المؤلمة- انخفاض الرغبة الجنسية- الأرق وسوء نوعية النوم - زيادة الوزن غير المبررة- مشاكل في الجلد- مشاكل في الخصوبة- الصداع- ضعف في العظام- جفاف في المهبل)

وتعتبر هذه العلامات بمثابة إشارات هامة يجب أخذها بعين الاعتبار والتوجه إلى مختص للحصول على الدعم والعلاج المناسبين.

الصحة النفسية التوازن الهرموني التمثيل الغذائي علامات هرمون البروجسترون خلل هرمونية