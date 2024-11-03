ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22986 طن تشمل : 3903 طن ملح معبأ و 6682 طن يوريا و 655 طن سماد و 3074 طن فلوسبار و 1705 طن اسمنت و 6967 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48539 طن تشمل : 8553 طن حديد و 13799 طن ذرة و 6750 طن سكر و 5729 طن فول صويا و 11836 طن قمح و 1054 طن خشب زان و 2418 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 818 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1952 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 314 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2220 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141698 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118050 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2586 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4415 حركة .

نفذت هيئة ميناء دمياط بالتعاون والتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة ( بتروسيف ) إحدى شركات قطاع البترول فاعليات التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحري بالزيت ( مصر الجديدة 1 ) بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شئون البيئة وشركة موبكو وشركة بتروسيف ومراكزها التابعة بالإسكندرية و السويس ورأس غارب والغردقة والطور والتبين وأسوان وأسيوط إلى جانب الجهات المعنية داخل المجتمع المينائي .