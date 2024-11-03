برلماني: جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة ويسعى لرفع كفاءة الأفراد، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة.

وأكد الحصرى، أهمية تعديلات قانون هيئة الشرطة، المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تؤكد حرص وزارة الداخلية علي الاستعداد الجيد لمواجهة كافة صور الجريمة، وذلك بإعداد وتأهيل رجالها بشكل يواكب التطور التقنى الذى تشهده الجرائم حاليا.

ووجه الحصرى التحية والشكر لرجال الشرطة وأبطال القوات المسلحة علي ما يقدمونه من تضحيات للحفاظ علي أمن البلاد أمان المواطن المصرى.