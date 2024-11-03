بالصور.. محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بالمخابز البلدية

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الأحد حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية بمدينة القنايات للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم على الطبيعة وكذا متابعة سير إنتظام العمل بالمخابز والمنشآت التعليمية والصحية في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحمد محمود رئيس مدينة القنايات.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل داخل أحد مخابز المدينة التابع لمشروع المخابز الآلية بالمحافظة للتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز وجهاز صرف نقاط الخبز للمواطنين وتعرف على مراحل إنتاج الخبز بدءا من العجين والوزن والتسوية وصولاً لتقديمه للمواطنين بالوزن والجودة المقررة.

كما توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمتابعة سير العمل داخل مخبز أخر بالمدينة وقام بوزن رغيف الخبز بنفسه للتأكد من إلتزام صاحب المخبز بالوزن المقرر وتقديم رغيف خبز جيد للمواطنين حيث تبين نقص بوزن رغيف الخبز وتدني مستوى النظافة ليكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

أكد المحافظ على وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خبز جيد لهم والتنبيه على أصحاب المخابز بوضع بنر موضح عليه إسم المخبز والحصة والوزن والسعر ومواعيد العمل.

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة علي المخابز البلدية

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