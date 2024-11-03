ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بعد الانتهاء من تطويره .. القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق 6 أكتوبر "جويل الفسطاط"

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق 6 أكتوبر عين الصيرة ( جويل الفسطاط ) بعد التطوير الشامل لكافة المنشآت التى يشملها، والتى تأتى استكمالًا لمنظومة التطوير والتحديث التى تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية والفندقية لتقديم أفضل مستويات الخدمة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

 

وتضمنت فعاليات الإفتتاح عرض تقديمى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير الهندسية والفندقية المتطورة، تلاها جولة تفقدية لعدد من منشآت الفندق المختلفة التى تقدم خدمة راقية للمترددين عليها.

 

حضر مراسم الإفتتاح اللواء أ ح / محرز عبدالوهاب محرز مساعد وزير الدفاع واللواء أ ح / أمجد مـحمد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

1
1
2
2
القوات المسلحة نوادي القوات المسلحة فنادق القوات المسلحة إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة