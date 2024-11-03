الانتخابات الأمريكية 2024.. ميدفيديف: ترامب لن يتمكن من إنهاء النزاع في أوكرانيا

أشار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميترى ميدفيديف، إلى أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، لن يتمكن من إنهاء النزاع في أوكرانيا حتى في حال فوزه.

وأوضح أن محاولة ترامب للقيام بذلك قد تعرضه لخطر كبير، بما في ذلك احتمال اغتياله.

وفي تعليقات له، اعتبر ميدفيديف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تؤثر على موقف روسيا، مشيرًا إلى أن مواقف جميع المرشحين تعكس توافقًا بين الحزبين الأمريكيين على ضرورة تحقيق هزيمة لروسيا.

كما انتقد ميدفيديف المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، واصفًا إياها بـ "الغبية وعديمة الخبرة والاستقلالية"، معبرًا عن اعتقاده بأن من سيحكم الولايات المتحدة فعليًا هم مجموعة من الوزراء والمساعدين بالإضافة إلى عائلة أوباما التي تعمل من وراء الكواليس.

وأكد ميدفيديف أن ترامب، الذي وصفه بأنه "مرهق" ويميل إلى إطلاق تصريحات مبتذلة، لن يتمكن من إنهاء الحرب في أوكرانيا. وذهب إلى حد القول إنه إذا حاول ترامب ذلك، فقد يتعرض لمصير مشابه لمصير الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي، الذي اغتيل في عام 1963.