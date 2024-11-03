صحة الدقهلية: فريق طبى بالسنبلاوين ينجح فى استئصال ورم بالعصب الزندى

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق طبى بمستشفى السنبلاوين نجح فى استئصال ورم عصبى داخل الياف العصب الزندى باستخدام الميكروسكوب الجراحي مع المحافظة على ألياف العصب الزندى.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الإستئصال الكامل للورم بتعاون بين فريقى جراحة الاورام وجراحة المخ والأعصاب.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أقسام الجراحات التخصصيه تعمل علي قدم وساق ونختار منها بعض العمليات للعرض والتوثيق.

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره للفريق الطبى ولإدارة مستشفى السنبلاوين متمنيا لهم دوام النجاح.