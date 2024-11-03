الزراعة تستعرض نشاط قطاع استصلاح الأراضي خلال أكتوبر

استعرض قطاع استصلاح الأراضي جهوده خلال شهر أكتوبر 2024 وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث أشار الدكتور طارق صلاح رئيس القطاع إلى أنه خلال الشهر الماضى تم الحفاظ علي رقم صفر تعديات وذلك من خلال تنفيذ ازالات في المهد ومنع التعديات لـ ١٢٥حاله بمساحة ٨ فدان و ٢٠ قيراط.

وفي مجال الإرشاد تم عقد ٨٤ ندوه إرشادية في موضوعات مختلفة عن المحاصيل الاستراتيجية للموسم الشتوى القمح وبنجر السكر وكل مايخص المعاملات الزراعية المثلى والتوقيتات المحددة لاجرائها ، والتغيرات المناخية وتأثيرها علي المحاصيل وكذلك المحاصيل البستانية التصديرية الهامة الموالح و الطماطم و الثوم المعاملات المثلى لكل منها وطرق مكافحة الأمراض والآفات التي تصيب كل محصول.

أما فى مجال تطوير الجمعيات قال "صلاح" انه تم تطوير عدد (٣٥) جمعيه خلال شهر أكتوبر من جمعيات استصلاح الأراضي والأراضي المستصلحة بمراقبات التنمية.

كما تم تطهير المساقي والمصارف الخاصة بطول ١٠٢٥ كيلو متر و٥٦٨ متر لعدد (٨٤٧)من المساقي والمصارف الخاصة بالأراضي الجديدة

وأضاف انه تم توفير الأسمدة لجمعيات الأراضى المستصلحة حيث بلغ رصيد اول المدة (٨٨٤٧)طن والوارد خلال شهر أكتوبر١٩٤٥٠ طن.ماتم توزيعه خلال شهر أكتوبر على المزارعين بالأراضي المستصلحة ٢٣٠١٨ طن من الأسمدة الآزوتية يوريا ونترات .

وأشار رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة إلى أنه تم عقد ١٢ جلسه بحث مخالفات المنتفعين وتقنيين الأوضاع برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدوله وذلك بمراقبات بنجر السكر والبستان وغرب النوبارية والدقهليه وسهل الحسينية والانطلاق باجمالي ٤٢٧ حالة بالإضافة إلى افتتاح جمعيتين جديدين بسيناء تزامنا مع احتفالات نصر اكتوبر بالتجمعات الزراعية التنموية بالحسنة ونخل ، كما تم عقد ٤٨ جمعيه عموميه عاديه مابين جمعيات مركزيه وجمعيات مشتركه وجمعيات محليه للأراضي المستصلحة.