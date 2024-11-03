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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تحرر بلدة فيشنيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم/ الأحد/ أن وحدات من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، حررت بلدة فيشنيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك" - أنه " نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي قامت بها قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) الروسية، تم تحرير بلدة فيشنيفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أن "وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف هزمت تشكيلات اللواء 47 الآلي ولواء الدبابات 17 للقوات المسلحة الأوكرانية ومفرزة الحدود الرابعة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في مناطق مالينوفكا وماكاريخا وأودنوروبوفكا وجوبتوفكا في مقاطعة خاركوف".. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 عسكريًا ومركبتين ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".

وزارة الدفاع الروسية مجموعة تسنتر جمهورية دونيتسك الشعبية