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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: نتطلع لاستكمال التعاون مع صندوق النقد خلال الفترة المقبلة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

الرئيس السيسي السيسي صندوق النقد الدولي