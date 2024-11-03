إقبال على معرض دي بلس ضمن مهرجان "دمياط حاجة تانية"

استمرت مشاركة محافظة دمياط بمعرض التسويق العقارى " دى بلاس " المُقام ضمن فاعليات مهرجان دمياط ٢٠٢٤ "دمياط حاجة تانية " ، بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

يتم خلال الجناح الخاص بإدارة الاستثمار بالمحافظة، استعراض الفرص الاستثمارية على رواد المعرض، وكذا عرض مقترحات الاستفادة منها واستثمارها على الوجه الأمثل ، كما تشارك الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بتوزيع كوسترات تتضمن اهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وقال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنمية مدينة دمياط الجديدة ، الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، إن معرض دي بلس العقاري، الذى تنظمه شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط برئاسة الدكتور طارق العرابى،خلال الفترة من 2024/11/1حتى2024/11/3 تشارك فيه مجموعة كبيرة من شركات التطوير والإستثمار العقاري بمدينةدمياط الجديدة، لعرض مشروعاتهم، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها مدينة دمياط الجديدة، وكذلك الترويج للفرص الإستثمارية وعرض كل المنتجات العقارية، كما أنها تتيح فرصة للمطورين للإطلاع على مايقدمه الشركات المنافسة.



وأوضح رئيس الجهاز إلي أن تنظيم مثل هذه الفاعليات، تُساهم فى توضيح جهود الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة لسكان المدن الجديدة من خلال تنفيذ كافة مشروعات الإسكان بمختلف أنماطها وعروض المستثمرين والمطورين العقاريين لمشروعاتهم الخاصة.

وأشاد محافظ دمياط ومرافقوه بالمعرض والمجهود المبذول من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة فى سبيل الإعداد والتجهيز لهذه الفعالية، في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجهاز المدينة ومجلس الأمناء، لتقديم خدمات أفضل لسكان المدينة والمترددين عليها.

أشار رئيس الجهاز، إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم شركات التطوير العقاري لتستمر فى طريقها نحو مستقبل أفضل، وتقديم أفضل الفرص الإستثمارية للمهتمين بالقطاع العقاري.