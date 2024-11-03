ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. ختام بطولة العالم الـ 34 للرماية على الأطباق المروحية

بطولة العالم للرماية
بطولة العالم للرماية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يسدل الستار اليوم الأحد، على منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية 2024، والتي تستضيفها مصر بالميادين الأوليمبية لنادى الصيد المصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتصل المنافسة إلى ذروتها خلال مسابقة الدور النهائي ابتي يشارك فيها صفوة الرماة من جميع أنحاء العالم، ويتم بعدها تسليم الفائزين كؤوس البطولة وسط حضور رسمي كبير، يتقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية.

وكانت البطولة قد انطلقت، الجمعة الماضي، وسط مشاركة واسعة من 300 رام ورامية من 19 دولة، وهم: البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا،  المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وعلى هامش البطولة، أقيمت أيضا منافسات شرسة على كأس أفريقيا العاشرة، وبطولة الجائزة الكبري، خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2024، والتي حقق خلالها الرماة المصريون حصيلة ضخمة من الميداليات والمراكز المتقدمة.

وشهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية الـ FITASC ، السيد جون فرانسوا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية FITASC، والسيد بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية والسيد اللواء حازم حسني رئيس الإتحادين الأفريقي والمصري للرماية، ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات العامة.

منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية لأطباق المروحية الميادين الأوليمبية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد الدولي للرماية