اليوم.. ختام بطولة العالم الـ 34 للرماية على الأطباق المروحية

يسدل الستار اليوم الأحد، على منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية 2024، والتي تستضيفها مصر بالميادين الأوليمبية لنادى الصيد المصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتصل المنافسة إلى ذروتها خلال مسابقة الدور النهائي ابتي يشارك فيها صفوة الرماة من جميع أنحاء العالم، ويتم بعدها تسليم الفائزين كؤوس البطولة وسط حضور رسمي كبير، يتقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية.

وكانت البطولة قد انطلقت، الجمعة الماضي، وسط مشاركة واسعة من 300 رام ورامية من 19 دولة، وهم: البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وعلى هامش البطولة، أقيمت أيضا منافسات شرسة على كأس أفريقيا العاشرة، وبطولة الجائزة الكبري، خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2024، والتي حقق خلالها الرماة المصريون حصيلة ضخمة من الميداليات والمراكز المتقدمة.

وشهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية الـ FITASC ، السيد جون فرانسوا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية FITASC، والسيد بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية والسيد اللواء حازم حسني رئيس الإتحادين الأفريقي والمصري للرماية، ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات العامة.