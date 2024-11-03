الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بينهم طفل وأسرى سابقون، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، التي طالت العشرات في مخيم الفوار.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الأحد/ - أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات (رام الله، نابلس، طوباس، سلفيت، الخليل).

ونفذت قوات الاحتلال أمس /السبت/ اقتحاما واسعا لمخيم "الفوار" جنوب الخليل، ونفذت خلاله عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينيين أفرج عنهم لاحقا، رافقه تدمير وتخريب منازل المواطنين، علما أنّ مخيم الفوار يشهد اقتحامات واسعة مؤخرا.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و500 مواطن من الضّفة الغربية، بما فيها القدس.