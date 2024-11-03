ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الاثنين.. ضعف المياه في ببا بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي ببني سويف

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه قد تقرر ضعف المياه عن مركز ومدينة ببا ،  اعتباراً من الساعة 9  صباح غد الاثنين 4 نوفمبر الجاري وحتى  8 مساء الثلاثاء المقبل ، وذلك بسبب القيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان  الأرضي لمحطة مياه كفر ناصر فرع ببا  

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

بني سويف تطهير وتعقيم شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف غدا الاثنين مدينة ببا ضعف المياه