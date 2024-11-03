الاثنين.. ضعف المياه في ببا بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أنه قد تقرر ضعف المياه عن مركز ومدينة ببا ، اعتباراً من الساعة 9 صباح غد الاثنين 4 نوفمبر الجاري وحتى 8 مساء الثلاثاء المقبل ، وذلك بسبب القيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة مياه كفر ناصر فرع ببا

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.