الرئيس الطاجيكستاني يصل الكويت في زيارة رسمية

استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمطار الكويت، رئيس جمهورية طاجيكستان والوفد الرسمي المرافق له، اليوم /الأحد/، في زيارة رسمية للكويت.



كما كان في استقبال الرئيس الطاجيكستاني في مطار الكويت رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الخارجية عبد الله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق الرئيس الطاجيكستاني وفد رسمي يضم كلا من رئيسة ديوان رئيس جمهورية طاجيكستان رحمان آزاده إمام علي ووزير الخارجية سراج الدين مهر الدين ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الدولية أعظمشا شريفي ووزير التنمية الاقتصادية والتجارية زافقي زافقيزاده ووزير المالية فيض الدين قهارزاده ووزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة شير علي كبير ووزيرة العمل والهجرة جلناره حسنزاده وعدد من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية طاجيكستان.