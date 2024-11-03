«شرف الدين»: وصول مصر لـ 107 ملايين نسمة خلال 268 يوما أمر إيجابية

قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، إن وضع مؤشر الساعة السكانية على مبنى الجهاز وكل مبان المحافظات حتى يكون جرس إنذار للمواطنين لكي ينتبه لخطورة مشكلة الزيادة السكانية، وهذه الساعة تحقق الغرض منها.

وأضاف «شرف الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر وصلت ظهر أمس إلى 107 مليون نسمة، وهذا رقم معقول، إذ إننا حققنا المليون الآخير في حوالي 268 يوم، وهذا معدل إيجابي يدل على انخفاض المواليد، ويُظهر مجهودات الدولة في رعاية المشكلة السكانية ومتابعتها من قبل القيادة السياسية وجميع الوزارات.

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، أن مصر بحاجة إلى بذل مجهود أكبر في هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك مجموعة محافظات تمثل المشكلة الأكبر في الزيادة السكانية بالنسبة لعدد المواليد، وتتمثل في محافظات الوجه القبلي.