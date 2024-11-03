حزب الاتحاد: رفع التصنيف الائتماني لمصر سيكون له انعكاسات إيجابية على جذب الاستثمارات

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من ‭"‬-B" إلى "B"، انعكاس لقوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد السياسات النقدية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة سيكون لها انعكاساتها الكبيرة على الاقتصاد المصري والثقة الدولية فيه.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تقرير وكالة فيتش، تحدث بإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، إذ أكد أن المخاطر المحدقة بالمالية العامة تراجعت قليلا وأنها تتوقع انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع، فضلا عن تأكيد التقرير أن مصر تتخذ سياسات اقتصادية مرنة وأكثر استدامة.

ولفت رئيس حزب الاتحاد، إلى أن النظرة المستقبلية المستقلة التي منحتها وكالة فيتش للاقتصاد المصري، يؤكد قدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية وغيرها، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة.

وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الأهم من ذلك أنه يدفع بثقة المستثمرين ويعزز ظن جذب الاستثمارات الاجنبية إلى مصر، وهي حالة تحتاج إليها الدولة المصرية أكثر من أي وقت مضى.

ولفت إلى تحذير وكالة فيتش بخصوص التأثير الناتج عن الصراعات الحالية في الشرق الأوسط، ومدى انعكاساتها السلبية على اقتصاديات الدول.