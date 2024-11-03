وكيل "تعليم بني سويف" تستقبل وكيل المديرية الجديد

استقبلت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف،اليوم الاحد، بمكتبها، سعيد ندا وكيل المديرية الجديد، بعد صدور قرار تعيينه من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكيلا لمديرية التربية والتعليم ببني سويف .

ورحبت وكيل الوزارة بوكيل المديرية مقدمة له التهنئة بتوليه مهام منصبه متمنية له دوام التوفيق في عمله الفترة القادمة، مؤكدة تضافر كافة الجهود وبذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ولجميع عناصر المنظومة والعمل على الإرتقاء بالعملية التعليمية بمحافظة بني سويف .

ومن جانبه أعرب سعيد ندا وكيل المديرية عن سعادته البالغة واعتزازه بثقة الوزير وتوليه مهام عمله بمحافظة بني سويف، مؤكدًا تعاونه مع جميع الجهات المعنية وجميع أطراف المنظومة التعليمية من أجل تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الخطط والأهداف المرجوة للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها .