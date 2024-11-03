تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك المشاركين فى مواجهة البنك الأهلى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية قبل ودية الأبيض أمام الشمس، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة التدريبات الاستشفائية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم بدنياً للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.