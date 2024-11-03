بالصور.. حملات مكبرة بشوارع الأقصر لإلزام أصحاب الحناطير بتركيب "الحفاضات" للخيول

نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملات مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة وإلزامها بتركيب "الحفاضات للخيول" بعدد من شوارع المدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها، والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.

واوضح رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم شن حملات مكبرة استهدفت منطقة شارع المحطة وميدان أبو الحجاج وعدد من شوارع المدينة، وأسفرت الحملات عن التحفظ علي عدد (2) عربة حنطور مخالفة، كما تم تحرير "20" محاضر نظافة، ومصادرة عدد (٢) عربة حنطور قيادة أطفال حديث سن، وتحرير محاضر لعدم تركيب حفاضات لعدد (٤) عربات حنطور، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم خلال الحملة التنبيه على سائقي عربات الحنطور المخالفين على ضرورة الالتزام بالقانون، وسرعة التوجه إلى مقر مجلس مدينة الأقصر للسير في إجراءات التراخيص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا أن هناك تعليمات من محافظ الأقصر باتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني او عدم إرتداء الحفاضات للخيل، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة، حيث سيتم المصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها.

محافظ الأقصر يوجه بشن حملات لإلزام سائقي الحنطور بوضع الحفاضات

من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، على سائقي عربات الحنطور الالتزام بضرورة تركيب "حفاضات الخيول" والتي تم توزيعها علي عربات الحنطور المهداه من محافظة الأقصر دعماً لأصحاب العربات، مشيرا إلي أنه سيتم التحفظ على العربة المخالفة وسحب الترخيص الخاص بها، موجهاً رئيس مدينة الأقصر، الدكتور علي الشرابي بضرورة شن حملات لإلزام سائقى الحنطور بوضع وتركيب تلك الحفاضات، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشوية الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم، والتأكيد على خروج العربات من المواقف بخطوط سير معتمده والتعامل فقط من خلال ادارة النقل البطيء بمجلس مدينة الأقصر ونقابة النقل البطئ، وذلك لضبط المنظومة لتطوير مستوى عربات الحنطور لخدمة أهالي المحافظة والسائحين.

شارك في الحملات، كلاً من أيمن حسين رئيس منطقة وسط، وحجاج نبوي نائب رئيس المنطقة، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطيء، و مسئولي ادارتي المتابعة الميدانية، والنقل البطئ، وقسم الإشغالات.

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