حنان موسى: 200 طفل بالمحافظات الحدودية يشاركون في ملتقى أهل مصر بالأقصر

تحدثت الدكتورة حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لملتقى أهل مصر، عن انطلاق ملتقى أهل مصر المقام في محافظة الأقصر في نسخته الرابع والثلاثين هذا الأسبوع، موضحةً: "بدأنا هذا المشروع للأطفال في عام 2018، وفي هذا العام يشارك بالأقصر 200 طفل من المحافظات الحدودية".

وأضافت «موسى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "نعمل على ترسيخ العدالة الثقافية ورعاية الموهوبين وتنميتهم وخلق نسيج مشترك بين الأطفال من كل أنحاء الجمهورية، فكلنا أهل مصر.. لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات".

وتابعت: "في هذا الملتقى يتم خلق تجانس بين الأطفال المشاركين، إذ يشاركون في الورش ويلعبون ألعابا سوية ويرسمون ويأكلون ويشربون ويقيمون سويا، ومن ثم، فإن هذا الملتقى يعتمد على المعايشة.. نعيش سويا ونكتشف بعض، وهذا يخلق جوا من الطاقة الإيجابية حتى نحب بعضنا البعض، ونكون فعليا أهل مصر، فالطفل في شلاتين يتعرف على أخيه في سيوة وغيرها من المدن والمحافظات".

https://www.youtube.com/watch?v=OOHxM1nk5Rc

