أوكرانيا تسجل 173 اشتباكا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 173 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي في أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن الجيش الروسي ظل أكثر نشاطًا في قطاع كوراخوف الاستراتيجي في أخر 24 ساعة.

ووفقًا للتحديث، شنت القوات الروسية أمس ضربة صاروخية واحدة و69 غارة جوية ضد مواقع القوات الأوكرانية والبلدات والقرى الأوكرانية، باستخدام صاروخ واحد و114 قنبلة جوية موجهة.

وأضاف البيان أن الروس نفذوا أكثر من 3000 هجمة قصف، بما في ذلك 112 هجمة باستخدام راجمات الصواريخ. وخلال أمس السبت، ضربت الطائرات الأوكرانية وقوات الصواريخ ووحدات المدفعية ست مناطق لتمركز الجيش الروسي والأسلحة والمعدات العسكرية وقطعة مدفعية واحدة ومستودعين للذخيرة.

