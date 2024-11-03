لقى طالب بمدرسة الميكانيكية بنين بمحافظة بورسعيد، مصرعه، صباح اليوم الأحد، اثر تلقيه طعنة نافذة من زميله داخل المدرسة.

مصرع طالب طعنه زميله داخل مدرسة الميكانيكية في بورسعيد

وكشف مصدر مطلع أن الطالب المجني عليه يُدعى: محمد عمر مهران، والطالب المتهم بقتله بطعنة نافذة في القلب يدعى "ع.ن.ع" وكلاهما طالبان بالصف الأول في المدرسة.

من جانبه أكد الدكتور محمد محسن، مدير مستشفي الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وصول الطالب المجني عليه إلى المستشفى في حالة سيئة جدا متأثرا بجراحه، وأن أطقم الرعاية الطبية حاولت انقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثر بجراحه وهبوط فى الدورة الدموية أدت لتوقف عضلة القلب نتاج الإصابة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفي، هذا وقد كلف اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، فريق بحث بسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.