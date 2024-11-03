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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم: الدولة بذلت جهدا فى دعم وتطوير العملية التعليمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم د.محمد عبداللطيف
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أكد  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم دعما غير مسبوق للتعليم وتضعه على رأس أولوياتها.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد:  الدولة بذلت جهدا فى دعم وتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن جودة التعليم تمثل مصلحة مشتركة للطالب والمدرسة والوزارة، حيث دعا الوزير المسئولين عن المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد بخروج توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
المؤتمر بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي  والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ومحمد جبران وزير العمل والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.
 

التربية والتعليم والتعليم الفني المؤتمر الدولى السابع تطوير العملية التعليمية