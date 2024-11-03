طائرة الزمالك تفوز على بتروجيت فى الجولة الأولى من الدورى

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره بتروجت بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على صالة اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 20 لصالح بتروجت

27 - 25 لصالح بتروجت

25 - 20 لصالح الزمالك

27 - 25 لصالح الزمالك

15 - 12 لصالح الزمالك

وحرص رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.



ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق، "بتروجت وهليوبوليس والشمس والمقاولون العرب واتحاد الشرطة".



ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، ووليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، كريم طارق عدلي مخططاً للأحمال، عبد الرحمن غانم أخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، محمد الخشن إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".