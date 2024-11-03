محافظ الغربية يتفقد إدارات الديوان ويؤكد على تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقد خلالها عدد من الإدارات بديوان عام المحافظة لمتابعة ما يتم من أعمال والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه والتكامل بين مختلف الإدارات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء ،وذلك في إطار متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل المشكلات التي تواجه مديري الادارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

واكد الجندي خلال الجولة على ضرورة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، مشيرا أن التحول الرقمي سيساهم في تحسين كفاءة العمل في الديوان العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين يأتي ذلك في اطار حرص المحافظ على الحفاظ على الوثائق والمستندات بشكل آمن ومنظم، وتسهيل عملية البحث عنها واسترجاعها من قبل الموظفين والمراجعين.

وخلال تفقده أستمع المحافظ إلى شرح من مديرى الإدارات، حول سير العمل والتحديات التي تواجههم، وسبل تحويلها الى فرص من خلال رفع كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين، موجهًا بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، موضحًا أن إدارات الديوان ركيزة أساسية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

كما استمع المحافظ إلى آراء ومقترحات الموظفين حول كيفية تحسين العمل، لتقديم أفضل ما لديهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على الاستماع إلى مطالبهم باهتمام بالغ والتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم و ضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات للمواطنين، وحسن استقبالهم وسرعة تقديم الخدمات والإجراءات اللازمة بصورة ميسرة لكسب ثقة المواطنين وإرضائهم وسرعه الرد على جميع الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها وحلها مما يحقق رؤية الدولة المستقبلية .

وطالب المحافظ جميع الموظفين بحسن الأداء والانضباط في العمل ، موصيا الجميع بضرورة التفاني في العمل وبذل مزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مؤكدا أن كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس في مستوى الخدمات ويعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر.

وأعرب العاملون بإدارات الديوان العام عن سعادتهم لحرص المحافظ المستمر على متابعة العمل و تواجده بينهم بشكل مستمر مؤكدين على الاستمرار في تطوير منظومة العمل لتحسين مستوي الأداء والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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