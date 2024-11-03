تشاهدون اليوم.. مانشستر يونايتد يستضيف تشيلسى ونانت "مصطفى محمد" يصطدم بمارسيليا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، وتستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:
*الدورى الإنجليزى:
04:00 توتنهام هوتسبير × أستون فيلا
06:30 مانشستر يونايتد × تشيلسي
*الدورى الإسبانى:
03:00 أتلتيكو مدريد × لاس بالماس
05:15 برشلونة × إسبانيول
07:30 إشبيلية × ريال سوسييداد
10:00 أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس
*الدورى الإيطالى:
01:30 نابولي × أتلانتا
04:00 تورينو × فيورنتينا
07:00 هيلاس فيرونا × روما
09:45 انتر ميلان × فينيزيا
*الدورى الألمانى:
04:30 فرايبورج × ماينز 05
06:30 بوروسيا مونشنغلادباخ × فيردر بريمن
* الدورى الفرنسى:
04:00 تولوز × ستاد ريمس
06:00 أوكسير × رين
06:00 لوهافر × مونبلييه
07:45 نانت × مارسيليا