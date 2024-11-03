تشاهدون اليوم.. مانشستر يونايتد يستضيف تشيلسى ونانت "مصطفى محمد" يصطدم بمارسيليا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، وتستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:



*الدورى الإنجليزى:

04:00 توتنهام هوتسبير × أستون فيلا

06:30 مانشستر يونايتد × تشيلسي



*الدورى الإسبانى:

03:00 أتلتيكو مدريد × لاس بالماس

05:15 برشلونة × إسبانيول

07:30 إشبيلية × ريال سوسييداد

10:00 أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس



*الدورى الإيطالى:

01:30 نابولي × أتلانتا

04:00 تورينو × فيورنتينا

07:00 هيلاس فيرونا × روما

09:45 انتر ميلان × فينيزيا



*الدورى الألمانى:

04:30 فرايبورج × ماينز 05

06:30 بوروسيا مونشنغلادباخ × فيردر بريمن



* الدورى الفرنسى:

04:00 تولوز × ستاد ريمس

06:00 أوكسير × رين

06:00 لوهافر × مونبلييه

07:45 نانت × مارسيليا