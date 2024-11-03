ads
الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مانشستر يونايتد يستضيف تشيلسى ونانت "مصطفى محمد" يصطدم بمارسيليا

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، وتستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:
 

*الدورى الإنجليزى:

04:00 توتنهام هوتسبير × أستون فيلا
06:30 مانشستر يونايتد × تشيلسي
 

*الدورى الإسبانى:

03:00 أتلتيكو مدريد × لاس بالماس
05:15 برشلونة × إسبانيول
07:30 إشبيلية × ريال سوسييداد
10:00 أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس
 

*الدورى الإيطالى: 

01:30 نابولي × أتلانتا
04:00 تورينو × فيورنتينا
07:00 هيلاس فيرونا × روما
09:45 انتر ميلان × فينيزيا
 

*الدورى الألمانى:

04:30 فرايبورج × ماينز 05
06:30 بوروسيا مونشنغلادباخ × فيردر بريمن
 

* الدورى الفرنسى:

04:00 تولوز × ستاد ريمس 
06:00 أوكسير × رين
06:00 لوهافر × مونبلييه
07:45 نانت × مارسيليا

تشاهدون اليوم البوابة نيوز مصطفى محمد نانت تشيلسي مانشستر يونايتد مارسيليا الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدورى الإيطالى الدوري الألماني الدوري الفرنسي برشلونة